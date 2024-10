Zagorelo v savni hotela Rikli na Bledu

Policisti so bili danes okoli 1.35 obveščeni o požaru v enem izmed hotelov na Cankarjevi cesti na Bledu. Zavarovali so širše območje požara, hotel so evakuirali. Policisti so okoliške prebivalce prosili, da naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj ali hiš. Kot so sporočili gasilci PGD Ribno, je zagorelo v savnah hotela Rikli Balance.

Policisti so zavarovali širše območje požara in zaradi dima evakuirali vse osebe, ki so bile v hotelu. Evakuiranim osebam je bila začasno nudena nadomestna nastanitev. Tri osebe so se na kraju nadihale dima in jim je bila na kraju nudena zdravniška pomoč. Odpuščene so bile v domačo oskrbo.