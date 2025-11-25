Svetli način
Črna kronika

Zagorelo v hotelu v Mali Nedelji, evakuirali okoli 70 ljudi

Mala Nedelja, 25. 11. 2025 13.52 | Posodobljeno pred 1 uro

V hotelu v Mali Nedelji je izbruhnil požar v kletnih prostorih, zaradi česar je bilo treba evakuirati približno 70 ljudi. Nastalo je za okoli 100.000 evrov materialne škode, vendar ni bil nihče poškodovan. Okoliščine požara še preiskujejo.

Ugotovili so, da se je požar zgodil v kletnih prostorih, kjer je skladišče. (slika je simbolična)
Ugotovili so, da se je požar zgodil v kletnih prostorih, kjer je skladišče. (slika je simbolična) FOTO: Shutterstock

Operativno-komunikacijski center PU Murska Sobota je bil včeraj, 24. novembra, ob 5.33 obveščen o požaru v hotelu v Mali Nedelji. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki so zavarovali območje. Opravili so ogled in zbrali prva obvestila. Ugotovili so, da je do požara prišlo v kletnih prostorih, kjer je skladišče. Točen vzrok še ugotavljajo.

Evakuirali so okoli 70 oseb, za 100.000 evrov materialne škode

Na podlagi vseh zbranih obvestil je za zdaj tuja krivda izključena, so sporočili iz PU Murska Sobota. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 100.000 evrov materialne škode. V času intervencije je bilo evakuiranih približno 70 oseb. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvi vzroka požara bodo kriminalisti PU SKP Murska Sobota na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali poročilo.

hotel mala nedelja požar
