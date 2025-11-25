Zagorelo v hotelu v Mali Nedelji, evakuirali okoli 70 ljudi

Ugotovili so, da se je požar zgodil v kletnih prostorih, kjer je skladišče. (slika je simbolična)

Operativno-komunikacijski center PU Murska Sobota je bil včeraj, 24. novembra, ob 5.33 obveščen o požaru v hotelu v Mali Nedelji. Na kraju so posredovali gasilci in policisti, ki so zavarovali območje. Opravili so ogled in zbrali prva obvestila. Ugotovili so, da je do požara prišlo v kletnih prostorih, kjer je skladišče. Točen vzrok še ugotavljajo.

Na podlagi vseh zbranih obvestil je za zdaj tuja krivda izključena, so sporočili iz PU Murska Sobota. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 100.000 evrov materialne škode. V času intervencije je bilo evakuiranih približno 70 oseb. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Po vseh zbranih obvestilih in ugotovitvi vzroka požara bodo kriminalisti PU SKP Murska Sobota na okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti podali poročilo.