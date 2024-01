Zagorelo v industrijskem objektu: 'Zaprite okna in se ne zadržujte v bližini'

Škofjeloški policisti so bili danes okoli 14. ure obveščeni o požaru v industrijski coni na Kidričevi cesti v Škofji Loki, so sporočili iz PU Kranj. Interventne službe so na kraju. Po prvih podatkih ni nihče telesno poškodovan. Policija ob tem vse poziva, da upoštevajo navodila policistov ter drugih interventnih služb.

"Prosimo vse, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo. Okoliške prebivalce prosimo, da naj zaradi požara in dima zaprejo okna stanovanj ali hiš. Vsi, ki imajo vozila parkirana v bližini naj odmaknejo svoja vozila, da bodo interventne službe lažje dostopale do kraja požara," so še dodali.

Kot je povedal poveljnik Gasilskega poveljstva občine Škofja Loka Tomaž Ažbe, trenutno gašenje požara še poteka. Aktivirana pa so vsa gasilska društva iz škofjeloške občine in kranjski poklicni gasilci z avtolestvijo.