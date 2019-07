Zagorelo v industrijski coni v Mengšu: uničenih osem strojev za barvanje cest

Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, je ob 3.40 na Gorenjski cesti v Mengšu v industrijski coni zagorel skladiščni šotor. Požar so pogasili gasilci PGD Mengeš, Topole, Loka pri Mengšu in PGD Moste. V požaru je bil uničen šotor v izmeri 10 x 20m ter osem strojev za barvanje cest in kombinirano vozilo.

O dogodku je bila obveščena policija. Kot so pojasnili na PU Ljubljana so policisti zavarovali območje in zbrali prva obvestila. Tekom dopoldneva bo opravljen ogled kraja, s katerim se bo ugotavljal vzrok požara in nastala materialna škoda. V dogodku ni bil poškodovan nihče. Več podatkov bodo posredovali po opravljenem ogledu in zaključenih aktivnostih policistov.