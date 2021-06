Zagorelo v kuhinji lokala, dve osebi potrebovali pomoč zaradi vdihavanja dima

Malo pred 22. uro je zagorelo v enem od gostinskih objektov na Ljubljanski cesti na območju Domžal, natančneje v kuhinjskem delu lokala za dostavo hitre hrane, in sicer v času, ko je bil ta prazen, sporočajo z ljubljanske policijske uprave. Posredovali so policisti, ki so takoj začeli gasiti in preprečili, da bi se požar razširil. Posredovali so gasilci CPV Domžale in PGD Domžale mesto, ki so požar pogasili.