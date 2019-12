Zagorelo v kurilnici, požar uničil 240 kvadratnih metrov ostrešja

V četrtek zvečer ob 19.59 je v naselju Pongrce, v občini Kidričevo, zagorelo v kurilnici ob stanovanjski hiši, požar pa se je razširil na ostrešje hiše. Posredovalo je 97 gasilcev iz osmih prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Kidričevo, ki so požar omejili in pogasili, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci so odkrili del ostrešja, odstranili poškodovano in uničeno kritino ter preventivno pregledali objekt s termovizijsko kamero. Ogenj je uničil okoli 240 kvadratnih metrov ostrešja na stanovanjski hiši in kurilnici ter poškodoval oplesk v bivalnih prostorih mansarde. Gasilci PGD Šikole so do jutranjih ur vršili požarno stražo.

Med intervencijo se je lastnik objekta nadihal dima, na kraju so ga oskrbeli reševalci NMP Ptuj.