Požar v Luciji gasilci še vedno gasijo, kraju se ne približujte

S PU Koper so sporočili, da so bili okoli 4. ure zjutraj obveščeni o sproženem požarnem alarmu in požaru v trgovini Agrarija v Luciji. Piranski policisti so na kraju potrdili, da gre za večji požar, na kraj pa je bilo takoj poslanih 40 gasilcev z 8 vozili.

Ker je v objektu več snovi, ki ob gorenju sproščajo nevarne snovi (razna gnojila, fitofarmacevtska sredstva in podobno) in je v okolici veliko dima, policisti občane pozivajo, naj se kraju ne približujejo in naj upoštevajo navodila policistov in gasilcev.