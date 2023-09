Zagorelo v mariborskem stanovanju, eno osebo prepeljali v bolnišnico

Včeraj okoli 20.30 je bila Uprava za zaščito in reševanje obveščena o požaru v eni izmed večstanovanjskih stavb v Mariboru. Zgorelo je v stanovanju v Cankarjevi ulici.

Na kraj so prišli gasilci JZ GB Maribor in PGD Maribor, ki so požar uspeli hitro pogasiti, a je kljub temu nastala škoda, tudi na opremi stanovanja. Kolikšna je, še ni znano. Prav tako še ni znan vzrok požara. Z vprašanji smo se že obrnili na Policijo, odgovore še čakamo.

Eno osebo, ki se je nadihala dima, so reševalci odpeljali v UKC Maribor.