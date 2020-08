Zagorelo v poslovalnici NLB na Čopovi, škode za nekaj tisoč evrov

Danes nekaj po 7. uri so bili ljubljanski policisti obveščeni o požaru na Čopovi ulici v Ljubljani, kjer je v eni od stavb zagorela elektro omarica. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, in policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

"Po prvih podatkih je v elektro omarici v pritličju stavbe zagorelo zaradi tehnične napake. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za nekaj tisoč evrov škode," so sporočili s PU Ljubljana.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.