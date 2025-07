Zagorelo v novogoriški igralnici, obiskovalce so evakuirali

Policisti so bili nekaj minut pred eno uro obveščeni o požaru v eni izmed igralnic na območju Nove Gorice, so sporočili s tamkajšnje policijske uprave. Dodali so, da so policisti poskrbeli za evakuacijo vseh obiskovalcev iz objekta, gasilci pa so požar v slabi uri pogasili. Poškodovan ni bil nihče.

Požar se je razširil iz prostora, kjer so bili nameščeni zabojniki za smeti. Ti so pogoreli v celoti, v požaru je bila poškodovana tudi fasada objekta ter del strehe. Vzrok požara policisti še ugotavljajo, materialna škoda po prvih ocenah znaša okoli 10 tisoč evrov.