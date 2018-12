Zagorelo v pekarni v Domanjševcih

Murskosoboški policisti so bili včeraj, malo po 3. uri, obveščeni o požaru v pekarni v Domanjševcih. Na podlagi zbranih obvestil in ogledov kraja požara so policisti ugotovili, da je zagorelo med prazniki, ko je bila pekarna zaprta. Požar je predvidoma izbruhnil na dovodu elektroinštalacij, kjer je začela tleti plastika.

Po informacijah policistov so za nastali požar izključili možnost tuje krivde, poročilo o dogodku bodo posredovali na okrožno državno tožilstvo. Nastalo je za 20.000 evrov materialne škode.

Zagorelo tudi v stanovanjski hiši v naselju Turnišče

Malo po 5. uri so bili murskosoboški policisti obveščeni o požaru na Ulici Štefana Kovača v stanovanjski hiši v naselju Turnišče. Po ogledu kraja so pristojni ugotovili, da je iz neznanega razloga zagorelo v kurilnici hiše, od koder so se ognjeni zublji po tramu razširili na mansardo in jo v celoti uničili. Nastalo je za 40.000 evrov materialne škode. Požar so gasili prostovoljni gasilci iz Turnišča, Renkovcev, Gomilice in Nedelice. Požarno stražo so izvajali gasilci iz PGD Turnišče.