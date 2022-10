Zagorelo v podjetju v Ribnici, nastalo za več 10.000 evrov škode

Gasilci Gasilske enote Ribnica so na kraj sprva prihiteli s standardno posadko za požar, vendar je ob njihovem prihodu ogenj že preskočil preko ventilacije silosa na ostrešje. "Zaradi obsežnosti požara in dejstva, da objekt prekriva pločevinasta kritina, požar pa je gorel pod kritino, se je vodja odločil dodatno aktivirati še PGD Dolenji lazi, Nemška vas, Goriča vas in Bukovica," so sporočili.

Skupno je v požaru sodelovalo okoli 50 gasilcev, ki so omejili širjenje požara na sosednje objekte in ga imeli pod nadzorom v relativno hitrem času. "Ker pa je pod pločevinasto kritino še vedno tlelo, smo morali le-to odstraniti in pogasiti posamezna žarišča pod njo. Požar je bil dokončno pogašen okoli 4. ure zjutraj," so dodali.

'Ob pomoči drona in uporabi termo kamere bi se požara lažje lotili'

"Ponovno se je pokazala potreba po nadzoru takega požara iz zraka. Iz zraka bi lahko ob pomoči drona in ob hkratni uporabi termo kamere lažje in hitreje locirali vroča mesta oz. posamezna žarišča," so prepričani gasilci. A ker nakup takšnega zrakoplova pomeni kar precejšen finančni zalogaj (okoli 10.000 evrov), tega še niso kupili.

Z intervencijo so zaključili okoli 7. ure zjutraj, ko so dokončno očistili opremo, napolnili tlačne posode in pripravili vozila za morebitne druge intervencije. "V požaru smo nekaj opreme tudi poškodovali in jo bo potrebno nadomestiti z novo," so še dodali.

Ni znakov, da bi šlo za kaznivo dejanje

Policisti so opravili ogled požarišča, pri tem pa niso zaznali znakov, da bi bil požar posledica kaznivega dejanja. "O vseh ugotovljenih okoliščinah bomo obvestili pristojno državno tožilstvo," so še zapisali pri ljubljanski policijski upravi.