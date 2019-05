Zagorelo v podjetju za zbiranje in predelavo odpadkov v Komendi

Nekaj minut po polnoči je v naselju Suhadole v občini Komenda, v podjetju Publikus, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadkov, zagorel objekt, velik 5 x 8 metrov. V objektu zbirajo in stiskajo odpadke v bale.

Na kraju so posredovali gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale, PGD Moste, Komenda, Trzin, Križ, Mengeš in Kamnik.