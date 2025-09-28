Zagorelo v ruškem podjetju, zaradi dima ena oseba potrebovala pomoč

Policija je bila o požaru v Rušah obveščena okrog 11. ure. Ljudi pozivajo, da se območju ne približujejo oziroma naj ne ovirajo gasilske intervencije, ki še vedno poteka. Na kraju je okrog 70 gasilcev iz več prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi policisti in reševalci.

Požar je sicer omejen, po zadnjih informacijah je bila eni osebi nudena zdravstvena pomoč zaradi vdihovanja dima, pravijo na PU Maribor.