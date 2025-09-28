Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Zagorelo v ruškem podjetju, zaradi dima ena oseba potrebovala pomoč

Ruše, 28. 09. 2025 12.08 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H. , T.Š.
Komentarji
6

Dopoldne je bila Policijska uprava (PU) Maribor obveščena o požaru v poslovnih prostorih na območju Ruš. Gasilska intervencija še vedno poteka, vzrok požara še ni znan. S požarom, ki je sicer že omejen, se bori 70 prostovoljnih gasilcev, ena oseba pa je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč.

Policija je bila o požaru v Rušah obveščena okrog 11. ure. Ljudi pozivajo, da se območju ne približujejo oziroma naj ne ovirajo gasilske intervencije, ki še vedno poteka. Na kraju je okrog 70 gasilcev iz več prostovoljnih gasilskih društev, pa tudi policisti in reševalci.

Požar je sicer omejen, po zadnjih informacijah je bila eni osebi nudena zdravstvena pomoč zaradi vdihovanja dima, pravijo na PU Maribor. 

Okoliškim prebivalcem pa posebej svetujejo, da zaprejo okna. 

Zagorelo je v podjetju, ki sicer izdeluje opremo iz nerjavnih jekel in specialnih materialov, ki jo uporabljajo v papirni, farmacevtski, kemični in prehrambni industriji, v čistilnih napravah odpadnih voda, kot je navedeno v njihovem opisu.

ruše požar ecom
Naslednji članek

S tremi promili prehiteval gasilce in se zaletel na avtobusni postaji

Naslednji članek

V celoti pogorela hiša, škode za več deset tisoč evrov

SORODNI ČLANKI

V celoti pogorela hiša, škode za več deset tisoč evrov

Pri Celju v celoti zgorelo povojno mladinsko taborišče

Ogenj iz stanovanja na ostrešje stavbe v Melju

V Središču ob Dravi zagorelo v bioplinarni

V Krškem na deponiji zagoreli neustrezno zavarovani odpadki

Zaradi samovžiga zgorelo v zbirnem centru Dragonja

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pig Brother
28. 09. 2025 12.59
+1
vplivov na zdravje ni, kot pri nobenem požaru v Sloveniji, drži?
ODGOVORI
1 0
Bartoreli77
28. 09. 2025 12.42
+2
A je bila sončna elektrarna gor?
ODGOVORI
4 2
Artechh
28. 09. 2025 12.43
+1
Pri oblačnem vremenu, je pa res napetosti ja...
ODGOVORI
2 1
St. Gallen
28. 09. 2025 12.36
+2
a alarma na fone pa ne bo?
ODGOVORI
6 4
RevenKapitalist
28. 09. 2025 12.42
+2
So ze pozabili zakoj so sploh na tem svetu kaj sele zakaj imajo sluzbe. En dan se nekaj zlazejo pa na drug dan vec nevedo akj so lagali. V svobodi pac take stvari dogajajo in danees je na sporedu Argentina.
ODGOVORI
5 3
proofreader
28. 09. 2025 12.19
+4
Bolje bi bilo, če bi obvestili gasilce, ne pa policijo.
ODGOVORI
6 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256