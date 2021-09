Zagorelo v Šoštanju: preiskava poteka v smeri suma storitve kaznivega dejanja

Včeraj, okrog 8. ure zjutraj, so gasilci PGD Šoštanj posredovali zaradi požara v večstanovanjski stavbi na Koroški cesti. Zagorelo je stanovanje v najvišjem, četrtem nadstropju, na srečo ogenj ni zajel drugih stanovanj. Po besedah šoštanjskih gasilcev se je z balkona valil gost dim, gasilci so v stanovanje vstopili z dihalnimi aparati, zavarovali kraj dogodka in v dobrih dveh urah požar pogasili. Po srednje zahtevni intervenciji so s termovizijsko kamero pregledali stanovanje in prezračili prostor. Stanovalci so stanovanje že prej varno zapustili, je pa v požaru poginila mačka, ki jo bo prevzel higienik VHS. S celjske policijske uprave so sporočili, da zbirajo obvestila v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitev splošne nevarnosti.