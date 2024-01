Zagorelo v spalnici stanovanja, policista rešila dve osebi

Gasilci so do konca pogasili požar (slika je simbolna).

Včeraj, okoli 7. ure so bili policisti obveščeni o požaru v enem izmed stanovanj na območju Trbovelj. Zagorelo je v spalnici stanovanja, kjer sta se nahajali dve starejši osebi, prostor pa je bil poln dima. Vzrok požara še ni znan.

Policista, ki sta prva prišla na kraj, sta iz stanovanja rešila obe osebi. Zaradi vdihavanja dima so ju odpeljali v ZD Trbovlje, prav tako so nudili zdravniško oskrbo enemu izmed policistov. Pred tem so policisti na kraju preprečili širitev požara, ki so ga do konca pogasili gasilci. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.