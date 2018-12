Obsežen požar v Sparovem distribucijskem centru

Ob 2.27 je na Letališki cesti 26 v Ljubljani zagorelo v distribucijskem centru trgovine Spar.

Gasilci Gasilske brigade Ljubljana so bili o požaru obveščeni ob 2.29, na kraju so bili ob 2.39. "Na kraj požara se nas je sprva napotilo 15 gasilcev s štirimi vozili, a smo videli, da je požar obsežnejši," je za 24ur.com povedal vodja intervencije Klemen Zupančič in dodal, da so zato zaprosili za dodatno pomoč.

Požar je gasilo 76 gasilcev z 21 vozili. Sodelovalo je tudi šest prostovoljnih gasilskih društev.

"V delu, kjer je nekakšna kurilnica, je bil ogenj že močno razvit. Zaprli smo plin in izklopili elektriko. Ogenj je zajel tudi hladilnico in ostrešje," je še razložil Zupančič in dodal, da bo škoda najverjetneje precejšnja.

Trenutno je požar omejen, trenutno še gasijo posamezna žarišča v objektu. O vzroku požara še ne more govoriti, saj bo objekt najprej pregledala policija.