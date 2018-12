Zagorelo v stanovanjskem bloku v Tržiču, ena oseba poškodovana

Ogenj, ki je po prvih podatkih poškodoval dve stanovanji in delno tudi zunanjost objekta, so gasilci dveh prostovoljnih društev iz Bistrice pri Tržiču in Tržiča pogasili okoli ene ure ponoči

Kot so sporočili iz PU Kranj, je na območju Tržiča opolnoči zagorelo stanovanje v višjem nadstropju stanovanjskega bloka.

Policisti in gasilci so evakuirali stanovalce. Zaradi mraza je bilo zanje poskrbljeno. Štiri osebe so bile zdravniško oskrbljene, eden od njih (stanovalec, pri katerem je zagorelo) pa je po prvih podatkih utrpel lažje poškodbe.

Ogenj poškodoval dve stanovanji

Ogenj, ki je po prvih podatkih poškodoval dve stanovanji in delno tudi zunanjost objekta, so gasilci dveh prostovoljnih društev iz Bistrice pri Tržiču in Tržiča pogasili okoli ene ure ponoči. V intervenciji je sodelovalo osem policistov in 22 gasilcev.

Vzrok za požar se bo ugotavljal v ogledu, ki ga bodo opravili kriminalisti.