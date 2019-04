Zagorelo v stanovanjskem bloku v Ljubljani: evakuirali 90 stanovalcev, tri stanovanja uničena

Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje je nekaj po polnoči na Beblerjevem trgu v Ljubljani zagorelo na balkonu v šestem nadstropju večstanovanjske hiše. Kot poroča radio Slovenija, naj bi požar uničil tri stanovanja.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Šmartno ob Savi, Tomačevo - Jarše, Zadobrova-Sneberje N. Polje in Črnuče, ki so pogasili požar, evakuirali devetdeset stanovalcev na prosto. Nudili so pomoč poškodovanim do prihoda reševalcev.

Dežurna služba za zaščito in reševanje MOL je zagotovila odeje za stanovalce, vodo, ogrevan avtobus in nadomestna stanovanja za stanovalce uničenih stanovanj.