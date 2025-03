Zagorelo v trgovini v Lescah

Policiste so o požaru v eni od trgovin v Lescah obvestili ob 8.20, je okoli 10. ure sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič. "Interventne službe so na kraju. Gasilci so požar pogasili in trenutno poteka prezračevanje. Po prvih podatkih naj bi zagorelo v skladišču trgovine," je na kratko povzel glavne informacije.

Poškodovanih po do sedaj znanih podatkih ni, se je pa nekaj oseb nadihalo dima. Pomoč jim je na kraju nudilo zdravstveno osebje, eno pa so z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo. Nihče od omenjenih ni obiskovalec trgovine, je dodal Brajič.

Na kraju še vedno poteka intervencija, do njenega zaključka bo Finžgarjeva ulica v Lescah zaprta. "Prav tako je zaprta tudi trgovina, zato vse obiskovalce prosimo, da na kraj ne hodijo in se ne zadržujejo v bližini, da bodo interventne službe nemoteno opravile svoje delo. Upoštevajte navodila in opozorila policistov ter ostalih interventnih služb," je še opozoril predstavnik policije.

Policisti bodo po opravljeni intervenciji gasilcev začeli z ogledom kraja. Vzrok požara in višina premoženjske škode sta predmet nadaljnje kriminalistično-forenzične preiskave. Policisti bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo.