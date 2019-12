Zagorelo v večstanovanjski stavbi v Mariboru, ena oseba poškodovana

V petek zvečer je ob 20. uri zagorelo v večstanovanjski stavbi v Mladinski ulici v Mariboru. Ogenj se je nato razširil še na tri stanovanja ter ostrešje in streho, sporoča Uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci GB Maribor ter PGD Maribor mesto in Studenci, ki so požar omejili in pogasili.

V požaru je bila poškodovana ena oseba, ki je bila odpeljana v UKC Maribor.