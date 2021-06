Zagorelo v zbirnem komunalnem centru, nastalo za več tisoč evrov škode

Po prvih podatkih je v zbirnem komunalnem centru Mozelj prišlo do samovžiga. Na kraju so posredovali gasilci, ki so požar pogasili, ter policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj. V požaru ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode.

Policisti PU Ljubljana so bili v četrtek okoli 18.30 obveščeni o požaru v zbirnem komunalnem centru na območju Kočevja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Vzrok požara še ni znan, po prvih podatkih je prišlo do samovžiga v sortirnici komunalnih odpadkov, med odpadki pa ni bilo nevarnih snovi. V dogodku ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je sporočila, da so na kraju posredovali gasilci PGD Mozelj, Kočevje, Livold, Šalka vas, Kočevska reka in Stara Cerkev. "Zgorelo je okoli 1200 kubičnih metrov različnih odpadkov. Gasilci so porabili okoli 550 kubičnih metrov požarne vode." Policisti bodo opravili ogled in o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. icon-expand