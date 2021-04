Nesreča v Zagrebu: trčil v parkirane avtomobile in pristal na strehi

Nesreča, v kateri je bilo udeleženih več avtomobilov, se je zgodila okoli 14.30. Glede na fotografije, ki so na voljo na družbenih omrežjih, in komentarje očividcev je en avtomobil pristal na strehi, točen vzrok nesreče pa še vedno ni znan. Na kraj so prispeli tudi gasilci, poroča Večernji list.

"Ravno sem izstopil iz tramvaja, ko je mimo pridrvel avtomobil in trčil ob parkirane avtomobile. Mimoidoči so voznika izvlekli iz avtomobila in ga posedli, škoda na drugih avtomobilih pa je velika," je za 24sata povedal očividec.

Ker se je avto zaustavil na tirnicah, je promet za tramvaje onemogočen. Po tleh je plastika in druge razbitine avtomobilov, zato je promet še dodatno otežen, je za 24sata še dodal mimoidoči.