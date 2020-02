Zagreb v šoku: na stopnicah, ki vodijo v klet, našli truplo, zavito v preprogo

Zagrebška policija je sporočila, da so okoli 7.30 prejeli obvestilo, da so stanovalci v naselju Sopot v Novem Zagrebu naleteli na grozljiv prizor – žensko truplo, zavito v preprogo. "Ogled kraja, s katerim skušamo ugotoviti okoliščine smrti, še poteka," je sporočila policija.

Prebivalci naselja so za hrvaški časopis Jutarnji list povedali, da so okoli 5. ure zjutraj najprej slišali prepir dveh moških, nato pa še ženski krik. "Slišala sem, da nekdo nekaj vleče po tleh in nato še dva udarca. To me je zbudilo in prestrašilo," je dejala ena od stanovalk, ki so jo ti zvoki zbudili okoli sedme ure. Njen mož je nato odšel preverit, kaj se dogaja, pred stavbo pa so že bili reševalci in policija.

Tisti, ki so videli grozljiv prizor, so opisali, da je bila ženska zavita v preprogo in brez enega čevlja. "Mlajša ženska, črnih las, zavita v preprogo, je bila odvržena kot žival na stopnicah, ki vodijo v klet. Z glavo je bila obrnjena navzdol, z nogami navzgor. Nekdo jo je očitno odvrgel in zbežal," je medijem razkril eden od stanovalcev.

Gre za vhod v klet na zunanji strani stavbe, ki je ponavadi zaklenjen, so za Jutarnji list pojasnili stanovalci. Kletni prostori so v času vojne na Hrvaškem služili kot zaklonišče. "Po vojni je eden od sosedov zasedel ta prostor in nanj dal ključavnico. V njem je shranjeval časopise o ribolovu. Mi stanovalci vse od takrat v ta del nismo vstopali. Kdo je zjutraj našel dekle, ne vem. Aluminijast pokrov je bil dvignjen, dekle je ležalo na stopnicah z glavo navzdol, za njeno glavo pa so bila druga vrata, ki so bila zaklenjena in skozi katera je vhod v klet," je podrobnosti opisal eden od stanovalcev.