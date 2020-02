Zagreb v šoku: na stopnicah, ki vodijo v klet, našli truplo zavito v tepih

Prebivalci naselja so za hrvaški časopis Jutarnji list povedali, da so okoli 5. ure zjutraj najprej slišali prepir dveh moških, nato pa še ženski krik. "Slišala sem, da nekdo nekaj vleče po tleh in nato še dva udarca. To me je zbudilo in prestrašilo," je dejala ena od stanovalk, ki so jo ti zvoki zbudili okoli sedme ure. Njen mož je nato odšel preveriti, kaj se dogaja, pred stavbo pa so že bili reševalci in policija.

"Hrup je prihajal iz pritličja stavbe, iz stanovanja v pritličju ali kletnih prostorov. Včasih se ob vhodih v stavbo potikajo zbiralci stare šare in tatovi. Še vedno ne vemo, kaj se je zgodilo. Policija nič ne govori, pač pa zbirajo dokaze," pravijo stanovalci.