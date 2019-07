Med plačevanjem cestnine v madžarski vozili silovito trčil BMW

Hrvaški mediji poročajo o hudi prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj popoldne na avtocesti med Zagrebom in naseljem Goričan, in sicer na cestninski postaji Sveta Helena.

Kot poročajo hrvaški mediji, je premaknilo celo cestninsko hišico, v kateri se je v tistem trenutku nahajala blagajničarka, ki pa po zadnjih podatkih ni poškodovana.

V nesreči sta hude poškodbe utrpela zakonca iz škode in njun otrok. Vse tri so odpeljali v bolnišnico v Zagreb, mati in otrok sta v kritičnem stanju, trenutno sta v umetni komi. Kot so povedali gasilci, so družino iz popolnoma uničenega vozila reševali kar 45 minut.