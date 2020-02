Zagrebčana osumili požiga 22 avtomobilov, tudi slovenskega

Hrvaški mediji pogosto poročajo o podtaknjenih požarih v avtomobilih, posebej v Zagrebu in Splitu. Domnevno gre za kazniva dejanja kriminalnih skupin, ki na ta način medsebojno obračunavajo, a tudi ustrahujejo in izsiljujejo različne ljudi, od lastnikov lokalov in obratov do policistov in paznikov v zaporih.