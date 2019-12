Zagrebški policisti aretirali 40-letnega pedofila

Po končani kriminalistični preiskavi je osumljenec pristal v priporu, na pristojno državno tožilstvo pa so vložili kazensko ovadbo. Zagrebški policisti so ob tem sporočili, da se preiskave še nadaljuje. Ob tem so starše otrok seznanili tudi s podrobnimi nasveti, kako zaščititi svoje otroke pred zlorabo na spletu. "Prepoved dostopa do interneta ni rešitev, z otrokom se je treba dogovoriti o načinih in pogojih njegove uporabe. Občasno morate tudi preveriti, katere aplikacije vaš otrok namešča na svojo mobilno napravo oz. računalnik. Predvsem je pomembno to, katere aplikacije uporablja za komunikacijo z drugimi," so sporočili in dodali, da storilci stik s potencialnimi žrtvami navežejo prav prek različnih internetnih klepetalnic oz. mobilnih aplikacij, namenjenih komunikaciji in deljenju različnih vsebin.