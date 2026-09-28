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Črna kronika

Zagrozil mu je z ostrim predmetom, ga poškodoval in mu ukradel električno kolo

Ljubljana, 28. 09. 2026 08.01 pred 43 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
policija, splošna-1

Na območju Tacna se je v nedeljo popoldne mlajši moški nahajal ob Savi. Do njega je pristopil neznanec in mu zagrozil z ostrim predmetom ter ga lažje poškodoval po nogi. Nato mu je ukradel električno kolo.

Rop se je zgodil na območju Tacna.
Rop se je zgodil na območju Tacna.
FOTO: Aljoša Kravanja

Policisti so v nedeljo prejeli obvestilo o ropu na območju Tacna. "Po do zdaj znanih podatkih se je mlajši oškodovanec okoli 17.30 nahajal ob reki Savi, ko je do njega pristopil neznani moški ter mu zagrozil z ostrim predmetom, s katerim naj bi proti oškodovancu tudi zamahnil in ga lažje poškodoval po nogi," so zapisali na PU Ljubljana. Nato mu je moški ukradel električno kolo znamke Cube Stereo Hybrid one 44 pro 800, olivno zeleno-zlate barve.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

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KOMENTARJI3

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periot22
28. 09. 2026 08.53
Kraje in kriminal, goljufanje v varni državi, nič novega kar imamo na čelu države!
Odgovori
0 0
JokatPejt
28. 09. 2026 08.38
Varna država pa to
Odgovori
+2
3 1
RAZKOL
28. 09. 2026 08.34
In tocno zaradi takih invazijskih fovsljivi krimknalcev, slovenci nemorem imeti lepih stvari. Hvala levica, sd, golobnjak.
Odgovori
+2
4 2
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