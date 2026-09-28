Zagrozil mu je z ostrim predmetom, ga poškodoval in mu ukradel električno kolo

Policisti so v nedeljo prejeli obvestilo o ropu na območju Tacna. "Po do zdaj znanih podatkih se je mlajši oškodovanec okoli 17.30 nahajal ob reki Savi, ko je do njega pristopil neznani moški ter mu zagrozil z ostrim predmetom, s katerim naj bi proti oškodovancu tudi zamahnil in ga lažje poškodoval po nogi," so zapisali na PU Ljubljana. Nato mu je moški ukradel električno kolo znamke Cube Stereo Hybrid one 44 pro 800, olivno zeleno-zlate barve.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.