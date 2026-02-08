Včeraj okoli 7.30 se je na območju Most v Ljubljani zgodil rop. Po do sedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno ter zaposlenemu zagrozil z nevarnim predmetom in odtujil denar iz blagajne. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja ropa. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.
Črna kronika
Zagrozil z nevarnim predmetom in oropal trgovino v Mostah
