Zagrozil zaposleni, oropal trgovino z nakitom in s kolesom pobegnil

Moški je po tatvini pobegnil s kolesom v družbi osebe, ki ga je čakala pred prodajalno. "Po do sedaj znanih podatkih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Kriminalisti so na kraju opravili ogled kraja, nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo," so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.