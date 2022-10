Zaradi dragih oblačil so ga slekli sredi Ljubljane

Včeraj okoli 20. ure je bila Policija obveščena o drzni tatvini v centru Ljubljane.

Ugotovili so, da so trije neznanci pristopili do oškodovanca na ulici in ga z grožnjo prisilili, da jim je izročil vrednejše kose oblačil, ki jih je imel na sebi. Šlo je za jakno, kapo, pas, pulover in torbico. Povzročili so za okoli 2700 evrov materialne škode.

Opis prve osebe: moški, star okoli 15 let, visok med 170 in 175 cm, suhe postave, okroglega obraza, oblečen je bil v črno vetrovko.

Opis druge osebe: moški, star med 17 in 18 let, visok okoli 180 cm, podolgovatega obraza, oblečen je bil v črno vetrovko.

Policisti še zbirajo obvestila in okoliščine, ki bi pripomogle k izsleditvi storilcev, in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.