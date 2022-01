Zagrozili so mu s pištolo in mu ukradli slušalke

V soboto okoli 19.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o ropu v centru mesta Ljubljana. Ugotovili so, da je oškodovanca obstopila skupina mlajših moških, eden od njih je vanj usmeril pištolo in od njega zahteval slušalke. Ko jih je izročil, so storilci s kraja zbežali. S tem so povzročili za okoli 500 evrov materialne škode.

Vsi moški so bili mlajši, oblečeni v črna oblačila in z zakritim obrazom.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev neznanih storilcev in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.