Zahtevali denar, ko je poskušal pobegniti, so ga poškropili s solzivcem

Policija je bila v nedeljo okoli 16. ure obveščena o roparski tatvini na območju Tabora v Ljubljani. Po do zdaj znanih podatkih so štirje do zdaj neznani osumljenci obstopili oškodovanca in od njega zahtevali denar. Oškodovanec je zbežal, osumljenci pa so ga zadržali, zoper njega uporabili solzivec in mu odtujili denarnico z vsebino, je sporočil predstavnik Policijske uprave Ljubljana Tomaž Tomaževic.

Dodal je, da je bil napadeni pri tem tudi lažje poškodovan.

Preiskava se nadaljuje, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.