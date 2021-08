Zahtevno posredovanje: planinca reševali iz 20 metrov globokega brezna

Kot so v svojem poročilu zapisali policisti, je padec videl naključni mimoidoči, ki je takoj poklical pomoč.

Reševanje je bilo izredno kompleksno, dostop do ponesrečenca je bil otežen, v breznu so bile krušljive skale, delo s helikopterjem pa so ovirali tudi močni sunki vetra.

Prav tako je bil v breznu poleg velikih skal tudi trd zbit sneg.



Kljub težavam so reševalci, dva znanca poškodovanega planinca in posadka v zraku, moškega iz globine brezna uspeli spraviti do točke dviga z jeklenico v helikopter.

Prepeljan je bil v zdravstveno ustanovo, sumijo, da je huje poškodovan.

Policisti ob tem pozivajo k previdnosti in odgovornemu vedenju v gorah.