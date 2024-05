Zahtevno reševanje s helikopterjem: pred temo rešili tri pohodnice

Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, sta na Prisojniku dve pohodnici, neopremljeni za snežne razmere, zašli na neprehoden teren na zelo zahtevni poti "skozi okno".

Za zahtevno reševanje je bilo za spust gorskega reševalca letalca s helikopterja na zelo strm in spolzek teren treba uporabiti kar 86 metrov helikopterske jeklenice, s katero so posadka in reševalec nato eno za drugo pohodnici varno dvignili v helikopter in prepeljali v Kranjsko Goro. Gre za tuji pohodnici, ki sta se izgubili, a sta jo na srečo odnesli brez poškodb.

V istem poletu je posadka po končanem reševanju na Prisojniku pomagala tudi radovljiškim gorskim reševalcem, ki so na območju Stola reševali pohodnico s poškodbo noge. S helikopterjem so jo prepeljali v zdravstveno ustanovo.