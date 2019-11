Zakaj je pogorela priljubljena pohodniška točka v Logarski dolini?

Policija je že včeraj sporočila, da so bili o požaru obveščeni šele popoldne, zato bo ogled kraja požara potekal danes. To nam je potrdil tudi Franc Povše, predsednik Planinskega društva Celje Matica, ki z omenjenim domom upravlja. Dejal je, da se s policijo odpravlja do doma in da bo verjetno več znanega v popoldanskih urah. Že včeraj pa je pojasnil, da ga je o dogodku obvestil naključni pohodnik ter da je vse uničeno. Domneva, da je zagorelo včeraj, o vzrokih pa ni želel ugibati.

Frichaufov dom na Okrešlju je ena od zelo priljubljenih planinskih postojank v Logarski dolini in se nahaja na 1396 metrih nadmorske višine. Dom je bil sicer od nedelje zaprt.