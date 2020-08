Zakaj se zgodijo tako okrutne tragedije?

Kaj se dogaja za štirimi stenami slovenskih domov, se sprašujemo ob tragedijah, kakršna se je zgodila pri Grosupljem. In izpovedi sosedov, znancev in sorodnikov ob takšnih dogodkih gredo ponavadi v isto smer: bil je prijazen, bila je prijazna, bili so lepa družina, vsega so imeli dovolj, ni bilo nasilja ... Zakaj se potem zgodijo tako okrutna in nepredstavljiva dejanja?

Kaj točno in zakaj se je dogajalo v Mali Račni, kjer naj bi moški iz maščevanja z bencinom polil in zažgal svojo ženo, sicer ostaja nedorečeno, saj se je storilec odločil, da bo molčal. V vasi zatrjujejo, da so šokirani, saj da je šlo za urejeno družino. PREBERI ŠE Partner opečene ženske v priporu: motiv naj bi bil maščevanje Klinični psiholog Andrej Perko na vprašanje, kaj človeka pripelje do tega, da na takšen surov način obračuna z ženo, odgovarja, da lahko samo špekuliramo, kaj je v ozadju, gre lahko za ljubosumje, agresijo ... Kot trdijo nekatere priče, naj bi žena domnevnemu storilcu, potem ko jo je moški že zažgal, rekla, da mu vse odpušča. Perko odgovarja, da enoznačnega odgovora na vprašanje o vzroku ni: "V ozadju so lahko marsikateri vzroki. V tem primeru kaže na patologijo. Če pa je res, kar govorijo, in sicer da mu naj bi žena celo odpustila to dejanje, tu nekaj očitno ni v redu. Ne vemo, kaj je v ozadju. Ljudje pa marsikaj govorijo. Tu lahko samo špekuliramo,"poudarja. Da bi lahko dali odgovor, zakaj se je zgodila takšna tragedija, bi bila po njegovih besedah potrebna poglobljena raziskava, kaj je s tem človekom in tudi z njegovo ženo: "Kako sta osebnostno strukturirana, ne le mož, ampak tudi žena. Seveda je vprašanje tudi, kako lahko žena možu odpusti takšno grozovito dejanje." Na vprašanje, zakaj sosede vedno znova presenetijo takšne družinske tragedije, pa odgovarja: "Vsaka družina ima svojo skrivnost, sam približno v treh letih terapevtskega odnosa spoznam odnose znotraj družine. Kar se tiče tega, kar vidijo sosedi, pa vemo, da se patologije skrivajo. Potem pa smo, ko se zgodi nekaj takega, začudeni, saj skrivnost družine ni vidna niti strokovnjakom, kaj šele sosedom."