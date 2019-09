Nekdaj ugledni ljubljanski kriminalist Lavrinc na zatožni klopi

Danes bi se morala oba izreči o krivdi – tožilstvo jima namreč očita, da sta preprodajala uspavalne tablete flormidal, ki na črnem trgu veljajo za drogo, a se je kmalu po začetku naroka zataknilo: najprej zaradi nezadovoljstva z zagovornikom. Didović je namreč potožil, da njegov odvetnik preslabo pozna spis in da se premalo posveča obrambi, zato mu morajo – da bi predobravnavni narok sploh lahko izpeljali – najprej dodeliti novega zagovornika. Nato se je zataknilo še zaradi novitet v spisu, ki bi lahko botrovale izločitvi nekaterih dokazov in javnosti z obravnav.

Kot je pojasnil Dušan Csipö , odvetnik Danila Lavrinca, gre za občutljiv postopek, v okviru katerega se bodo presojali tudi takšni dokazi, za katere javnost ne more in ne sme vedeti, saj bi bilo lahko sicer ogroženo zdravje in življenje nekaterih udeležencev.

Še bistveno daljši seznam grehov pa je po mnenju tožilstva spisal Lavrinc. Ker so med preiskavo v njegovi pisarni našli naboje, ki jih policisti uporabljajo le na strelskih vajah in jih s strelišča ne bi smel odnesti, ga obtožujejo poneverbe oziroma neupravičene uporabe tujega premoženja ter tudi zlorabe uradnega položaja, ker naj bi kriminalcem posredoval tajno evidenco kaznivih dejanj za več osumljencev in oškodovancev. Obtožujejo ga tudi ponarejanje denarja, ker so v policijskem avtomobilu, ki ga je uporabljal, našli ponarejena bankovca za 50 evrov. "Na vsak način se bo moj klient zagovarjal. Šlo bo pa predvsem v smeri nezakonitosti in nepravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja," je še izpostavil Csipö.

Za kaznivo dejanje preprodaje prepovedanih drog jima grozi kazen do osem let zapora, Lavrincu pa za poneverbo preti še dodatno leto, prav toliko pa tudi še za zlorabo uradnega položaja. Za ponarejanje denarja pa bi si lahko prislužil še dodatnih šest mesecev.

"Ravno zaradi zavržnosti in ker ne dopuščamo, da se v naše vrste prikradejo tovrstni primeri in tovrstni kriminalci, smo skupaj z drugimi preiskovalnimi organi naredili popolnoma vse, da smo to, še enkrat ponavljam, zares gnilo jabolko izločili iz sistema," pa je o Lavrincu februarja dejal Slavko Koroš, predsednik Društva kriminalistov Slovenije.

Na sodišču Lavrinca in Didovića pričakujejo znova 7. oktobra.