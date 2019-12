Izredni tehnični pregledi: fotografije kritičnih napak vozil z naših cest

V preteklem tednu so kriminalisti v navedeni preiskavi zaključili z izvajanjem izrednih tehničnih pregledov zaseženih osebenih, tovornih in priklopnih vozil. Izvajalci tehničnih pregledov so pregledali 19 tovornih vozil, sedem polpriklopnih vozil in 12 osebnih vozil. Nobeno od 38 pregledanih vozil ni opravilo izrednega tehničnega pregleda.

Konec novembra je policija predstavila podrobnosti kriminalistične preiskave zaradi sumov korupcije pri tehničnih pregledih vozil, v kateri je več kot 100 kriminalistov izvedlo več kot 35 hišnih in osebnih preiskav, štiri ljudi pa so priprli.

Pri izvajanju tehničnih pregledov je poleg kriminalistov in tehničnih preglednikov sodeloval tudi inšpektor za promet in predstavnik Agencije za varnost prometa.

Pri večini vozil so ugotovili kritične napake na vozilih, z udeležbo v cestnem prometu pa bi prestavljali nevarnost za ostale udeležence v prometu. Še posebej kritična so bila večja tovorna vozila, ki so imela okvare na krmilnih mehanizmih, zavorah in blažilnih sistemih.

Spomnimo ...

Policija sumi osem tehničnih preglednikov pri enem od ponudnikov pregledov, da so prejemali podkupnino v zameno za to, da potrdijo tehnično brezhibnost vozil, ki to niso.Eden od priprtih je celo specialni povratnik, ki je že izvajal takšna oziroma podobna dejanja.

To so delali tako, da so vozilom potrjevali brezhibnost zgolj na podlagi papirjev oziroma listin in ne na podlagi dejanskega pregleda. Vozil tako denimo sploh niso videli, namesto okvarjenega vozila so na stezo zapeljali drugo, tehnično brezhibno vozilo ali pa so tam, kjer se ne beležijo elektronski podatki, ročno vpisovali lažne podatke, so včeraj pojasnili policisti.

Podkupnine so segale vse do 1200 evrov, odvisne pa so bile od števila pomanjkljivosti in tudi vrste vozila. Če je šlo za tovorno vozilo in je imelo več napak, je bil znesek podkupnine sorazmerno večji.

Na dan so potrdili tudi do 20 tehnično pomanjkljivih vozil na dan, preglednik pa je lahko na mesec zaslužil še vsaj eno svojo plačo. Stranke so pred tem že same izpostavile, da vozilo ni tehnično brezhibno in ima napake, a so se raje, kot bi vozilo popravili, odločili, da podkupijo preglednike.