Spor med romskima družinama privedel do streljanja

Kriminalistična preiskava je pokazala, da so se družina osumljenega in sosedje sprli. Osumljenec je bil namreč prepričan, da je oškodovanec zoper njega podal prijavo zaradi nezakonite gradnje, spor pa se je nato razširil tudi na ostale člane družine.

Kot smo poročali, so 8. septembra v romskem naselju Šmihel v Novem mestu odjeknili streli. Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so ugotovili, da je streljal 51-letnik iz naselja, kot je povedal Božičnik. Osumljenca so hitro izsledili in ga aretirali.

8. septembra je kasnejši oškodovanec sorodnika od osumljenca poškropil s solzivcem in z njim tudi fizično obračunal. V spor je posegel osumljeni in s pištolo ustrelil v smeri oškodovanca. Ta je skupaj z ostalimi začel bežati, osumljenec pa je stekel za njimi in streljal. Eden od strelov je pri tem zadel otroka v nogo.

Po streljanju je osumljeni pristopil do sina oškodovanca, ki je star 17 let, vanj usmeril pištolo in sprožil, a do strela ni prišlo.

Med streljanjem je bila poškodovana še ena mladoletna oseba, zadel jo je delec odbojne krogle, dve osebi pa sta bili lažje poškodovani med begom pred streli. Policisti so zaradi spora med družinama pred incidentom posredovali že dvakrat, in sicer v četrtek in soboto. Takrat so uspeli vzpostaviti javni red in mir.

V nedeljo, ko so policisti in kriminalisti po streljanju že zaključili aktivnosti na terenu, so bili obveščeni še o požaru stanovanjske hiše. Ugotovili so, da ta pripada osumljencu. V dogodku je nastala materialna škoda v višini 20.000 evrov, preiskava pa je pokazala, da je bil na delu požigalec. Dva dni kasneje so bili obveščeni še o dveh požarih v istem naselju. Najprej je zagorela počitniška prikolica, nato pa ostrešje hiše, oboje v lasti osumljenca.