Zakonca iz Kranja za skoraj 700.000 evrov ogoljufala naivne Slovence

Kriminalisti PU Koper so v juniju zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja goljufije ter na okrožno državno tožilstvo v Kopru podali kazensko ovadbo zoper osumljena zakonca iz Kranja, ki sta stara 58 in 59 let. Zakonca sta pri trgovanju z vrednostnimi papirji za najmanj 100.000 evrov oškodovala zakonca s Krasa.

Osumljenca sta zakoncema obljubljala donosno vlaganje in izplačilo vložkov z ustvarjenim donosom v roku, krajšem od leta dni. A se to ni zgodilo.

Koprski kriminalisti so v preiskavi ugotovili, da sta osumljena zakonca v avgustu 2009 z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravila v zmoto zakonski par s Krasa ter dosegla, da sta oškodovanca pooblastila enega od osumljencev, da je upravljal z njunim premoženjem, ki sta mu ga pred tem, najmanj v znesku 50.000 evrov, izročila v gotovini. V letu 2011 sta osumljenca s predstavami o izjemno ugodnem in varnem investiranju oba oškodovanca prepričala, da sta na bančni račun družbe iz Hongkonga nakazala še dodatnih 50.000 evrov.

Kriminalistično preiskavo so na PU Koper pričeli že v letu 2018, in sicer na podlagi prijave para s Krasa. Ugotovili so, da sta zakonca iz Kranja oškodovala še več ljudi, ki so podali prijave na območju drugih policijskih uprav. Kranjčana namreč nista goljufala samo na Krasu, ampak tudi drugod po Sloveniji, predvsem na območju Ljubljane. Zoper njiju je tako podalo ovadbe še šestnajst oseb, ki so utrpele premoženjsko škodo v skupni višini preko 570.000 evrov.

Da bi oškodovanca še naprej ostala v zmotnem prepričanju, da so njuni denarni vložki varni in donosni, sta ju po pošti redno obveščala in lažno prikazovala donosnost naložb, vse do leta 2017. Dostop do stanja svojih vložkov sta imela oškodovanca tudi preko različnih spletnih strani investicijskih skladov, vendar noben od teh ni imel ustreznega dovoljenja in jih ni nadziral regulator za trg vrednostnih papirjev, še navajajo na PU Koper.

Osumljenca sta zakoncema obljubljala donosno vlaganje in izplačilo vložkov z ustvarjenim donosom v roku, krajšem od leta dni. Ta rok se je nato iz različnih razlogov in boljših priložnosti prestavljal v prihodnost, tako da oškodovanca nista prejela nobenega izplačila. Kranjčana sta pri goljufanju izkoriščala tudi dolgoletno poznanstvo z zakoncema s Krasa, predvsem pa družbeni status, ki ga je na podlagi prejšnjih zaposlitev užival eden od osumljencev, karizmo in znanje s področja finančnih instrumentov.



Grozi jima zaporna kazen od enega do osmih let zapora, policija pa vse potencialne vlagatelje opozarja, naj bodo pozorni pri sklepanju tovrstnih poslov in naj preverijo, ali imajo subjekti, ki ponujajo vlaganja v investicijske sklade, ustrezna dovoljena oziroma pooblastila.