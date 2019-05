Fiktivne prijave delavcev: zakonca iz Šentilja v isti hiši začasno prijavila 560 ljudi

Enonadstropna hiša v Šentilju, kjer so bili prijavljeni delavci, leži le streljaj od avstrijske meje. Tu je bilo začasno prijavljenih tudi po 100 ljudi naenkrat. Prijavljali so se zaradi službe v Avstriji. Tisti, ki imajo od doma do delovnega mesta manj kot 60 kilometrov, naj bi imeli prednost pri nekaterih avstrijskih delodajalcih.

Dobrih 57.000 evrov sta zakonca Galunič iz Šentilja prejela s fiktivnimi prijavami začasnih prebivališč. Lep čas sta slepila zaposlene na upravni enoti in mirno prijavljala ljudi na en naslov, čeprav tam niso prebivali. Vse skupaj naj bi jih v njuni stanovanjski hiši živelo 558. Zakonca sta na ta račun zaslužila, razlog ljudi, da so se prijavili, pa je bila služba v Avstriji.

Ni pa to edini primer fiktivnega prijavljanja delavcev: pred leti je Mariborčan na istem naslovu prijavil celo 1800 ljudi. Nenavadno pri tem pa je, da so pri zakoncema na nepravilnosti postali pozorni policisti, ne pa uradniki na upravni enoti, ki so izdajali potrdila.

Takšne fiktivne prijave bi morale biti alarm za vse upravne enote. Zakonca sta namreč v obdobju dobrih dveh let na tem naslovu fiktivno prijavila kar 558 oseb, od vsakega sta prejela 100 evrov in za to izdajala račune. V zameno za kazen, pet oziroma šest mesecev zapora, ki jo lahko odslužita z delom v splošno korist, sta krivdo priznala.

Na višino predlagane kazni je poleg njune predhodne nekaznovanosti in priznanja, vplivalo tudi, kot je pojasnil Ulaga, "da smo imeli nekaj let nazaj primerljivo zadevo, kjer je en obdolženec v Mariboru prijavil dobrih 1800 fiktivnih prebivališč in mu je bilo v okviru pogajanj za sporazum ponujeno leto in osem mesecev zapora."

Za kaznivo dejanje overitve lažne vsebine je sicer zagroženo do tri leta zapora. O tem, koliko denarja od 57. 000 evrov bosta morala vrniti državi, pa bo odločilo sodišče na podlagi mnenja izvedenca.