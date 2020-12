Zakonca zaradi zastrupitve pristala v bolnišnici

V nedeljo zvečer, malo po 22. uri, so novogoriške policiste obvestili o najverjetnejši zastrupitvi z ogljikovim monoksidom dveh tujih državljanov na območju naselja Grgarske Ravne v Mestni občini Nova Gorica. Reševalci so zakoncema, državljanoma Nemčije, (61-letni ženski in 66-letnemu moškemu) nudili prvo pomoč, nato pa so ju odpeljali na nadaljnje zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici. Pred prihodom reševalcev je 61-letnica na pomoč poklicala njunega prijatelja in soseda, ki je prišel na kraj dogodka in takoj poklical na pomoč pristojne v zdravstveni ustanovi. Ko so ti prišli, je bila ženska pri zavesti, moški pa v nezavesti.

Po prvih zbranih podatkih sta imela v spodnjem prostoru starejše hiše delujoč agregat za proizvajanje električne energije. Na kraju pa so novogoriški poklicni gasilci izmerili tudi visoko vrednost delcev ogljikovega monoksida in ugotovili, da je bila ta vrednost presežena za več kot trikrat od običajne vrednosti. Zaradi tega so morali stanovanjski objekt prezračiti.

Novogoriški policisti tudi danes nadaljujejo z opravljanjem ogleda kraja dogodka, da bi ugotovili vse okoliščine glede zastrupitve z z ogljikovim monoksidom.