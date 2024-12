Zamaskiran moški odrinil prodajalca in oropal trgovino v ljubljanskih Mostah

V soboto, nekaj pred 20. uro so bili ljubljanski policisti obveščeni, da je v trgovino na območju Most vstopil neznanec in odrinil prodajalca za blagajno, nato pa iz blagajne vzel gotovino, ter s kraja dogodka pobegnil.

Moški je bil visok med 180 in 185 cm, močnejše postave, čez obraza je nosil masko in črna sončna očala, oblečen je bil v temno jopo in temne športne hlače.

Policisti še zbirajo obvestila za izsleditev neznanega storilca in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.