Črna kronika

Zamaskiran in s pištolo vstopil v trgovino, ukradel denar in pobegnil

Ljubljana, 12. 05. 2026 07.14 pred 1 uro 1 min branja 12

Avtor:
N.L.
Policija -2

V ponedeljek okoli 21. ure je neznani storilec ob koncu delovnega časa vstopil v prodajalno na območju Bežigrada in s pištolo v roki od zaposlenih zahteval denar. Ukradel je nekaj sto evrov gotovine, nato pa peš pobegnil. Policija storilca še išče.

Neznani osumljenec je star okoli 20 let in visok okoli 180 centimetrov. Je športne postave, oblečen v črno trenirko z belimi črtami ob strani, obut je bil v športne črne copate, nosil je črne rokavice in podkapo z izrezom za oči, govoril je slovensko, so opis neznanca posredovali s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja roparske tatvine. V dogodku ni bil nihče poškodovan.

rop Bežigrad policija kaznivo dejanje PU Ljubljana

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
skuripanda burns
12. 05. 2026 08.36
"govoril je slovensko" ja ja, s katerim naglasom? "Ej brt, dej mi mall mobitell pokaš"... danes je vsaka spakedranščina že "slovenski jezik", tako da to ne pove kaj dosti.
Yoda
12. 05. 2026 08.33
Ukinite socialne, pa bo tega vedno več... vsak dan ukradeš 100 evrov, pa imaš na koncu meseca 3000 neobdavčenih ... kdo bi delal za 1500
bb5a
12. 05. 2026 08.29
Jst grem brez pištole v trgovino in ko pridem ven mam občutek, da so mene okradel.
GASLIGHTING DOUBLE BIND
12. 05. 2026 08.13
saj je prav tako!
original30
12. 05. 2026 08.26
Me zanima ali bi isto rekel, če bi bil kdo od tvojih takrat v trgovini in bi nekdo priletel s pištolo. Raje se zamisli preden kaj izjaviš.
GASLIGHTING DOUBLE BIND
12. 05. 2026 08.40
verjetno ga je država spravla v takšen položaj.
MissYay
12. 05. 2026 08.07
Ropar je ukradel par sto evrov in pobegnil. Ja kaj pa je to v primeru z našo perjadjo. Ti so nam ukradli par sto milijonov, pa še bežat ne rabijo, saj jih nihče ne preganja...
Watcherman
12. 05. 2026 08.13
Torej ti to podpiraš in ti ni nič spornega kar je naredil namesto,da bi si poiskal službo in pošteno služil denar?.
MissYay
12. 05. 2026 08.22
To s podpiranjem nekoga, je isto zavajanje ptičarjev, kot to počnete sedaj z interventnim zakonom, samo zato, ker ni vaš in ste tko nesposobni, da v prejšnjem mandatu niste spelal niti enga uspešnega zakona. Vse, kar ste sprejel, se vam je sfižilo, nič ne deluje, kar je vašega.
Hugh_Mungus
12. 05. 2026 08.39
Miss "interventni zakon" (ki to ni) je kraja delavskega razreda pri belem dnevu. Manj boš plačal z davki državi, več boš dal bogatunom. Samo preusmerili bodo denar v lastne žepe, nekateri jim pa še ploskate
brabusednet
12. 05. 2026 08.04
Pa to v najvarnejšem mestu na svetu,nje.Ta tudi ni golobarjem izročil pištole v akciji,ki so jo tako slavili.
FejsBrukica
12. 05. 2026 08.08
Še jokal boš za Golobarjem, ko boš plačeval za zdravstvene preglede na tisoče evrov. No, vsaj bogatim so olajšali, da bodo še lažje plačevali račune. Sprana glava.
