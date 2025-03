Zamaskiran vstopil na bencinski servis, odnesel denar in pobegnil

V petek okoli 20.50 so bili policisti obveščeni o ropu na enem izmed bencinskih servisov na območju Bleda. Po do zdaj zbranih obvestilih je neznani storilec, zamaskiran, vstopil v prodajalno in od uslužbenke zahteval denar. Svojo zahtevo je podkrepil z ostrim predmetom, ki ga je držal v roki. Iz blagajne si je prilastil nekaj bankovcev in peš pobegnil s kraja.

V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.



Opis storilca: moški močnejše postave, oblečen je bil v oblačila črne barve, kapuca na zgornjem delu oblačil je bila temno zelene barve.

Ker storilec z doslej izvedenimi ukrepi še ni bil izsleden, Policija javnost naproša za informacije. Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcu karkoli vedeli, prosijo, da to sporočijo na Policijsko postajo Bled (04/575 72 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon Policije 080 1200.