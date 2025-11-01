Svetli način
Črna kronika

Zamaskirana moška z nevarnim predmetom oropala starejšega občana

Slovenska Bistrica, 01. 11. 2025 09.24 | Posodobljeno pred 3 urami

U.Z.
V Slovenski Bistrici sta do starejšega moškega pristopila dva zamaskirana moška in od njega zahtevala denar. Eden od njiju je pri tem uporabil nevarni predmet. Oškodovanec jima je izročil nekaj denarja, nato pa se usedel v avto in odpeljal naravnost na policijo.

Kot so sporočili s PU Maribor, se je v petek v Slovenski Bistrici okoli 19. ure zgodil rop. Do starejšega moškega sta pristopila dva zamaskirana moška in od njega zahtevala denar. Eden od storilcev je med ropom uporabil nevarni predmet. 

Oškodovanec jima je izročil nekaj denarja, nato pa mu je uspelo zapreti vrata osebnega avtomobila in se odpeljati na policijsko postajo. 

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policija poziva vse, ki bi imeli informacije o dogodku, da jim to sporočijo

297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

biggbrader
01. 11. 2025 12.57
Kje so Donaldove, pardon Robijeve čete specialcev ?!
komandos
01. 11. 2025 12.53
+1
Če bi mene ustavila in probala oropat takoj oba pokončam pol pa da vidim tistega ki bi mi SODIL
Prelepa Soča
01. 11. 2025 12.51
+4
Neznanca, le kdo bi to lahko bila? 🤔
biggbrader
01. 11. 2025 12.58
Sirska domoljuba ?
Kod.
01. 11. 2025 12.44
+2
Napredujemo,postajamo ko jederne države EU
Primož Rus
01. 11. 2025 12.43
+2
nič novega.....
jebivoje
01. 11. 2025 12.35
+4
nori časi
Artechh
01. 11. 2025 12.33
+5
Multikulti svojem sijaju
