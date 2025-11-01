Zamaskirana moška z nevarnim predmetom oropala starejšega občana

Kot so sporočili s PU Maribor, se je v petek v Slovenski Bistrici okoli 19. ure zgodil rop. Do starejšega moškega sta pristopila dva zamaskirana moška in od njega zahtevala denar. Eden od storilcev je med ropom uporabil nevarni predmet.

Oškodovanec jima je izročil nekaj denarja, nato pa mu je uspelo zapreti vrata osebnega avtomobila in se odpeljati na policijsko postajo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.