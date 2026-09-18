Zamaskiranca grozila s pištolami in oropala bencinski servis

Policijska uprava (PU) Kranj je bila o ropu bencinskega servisa na Cesti Staneta Žagarja v Kranju obveščena v četrtek okoli 18.45. Po doslej zbranih podatkih sta v prodajalno okoli 18.35 vstopila dva mlajša zamaskirana moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar.

"Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v roki imel pištolo. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano," so zapisali kranjski policisti.

Roparja sta si prilastila nekaj bankovcev in s kraja pobegnila s kolesom in e-skirojem. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan.

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ker z doslej izvedenimi ukrepi storilcev še niso izsledili, so javnost zaprosili za morebitne koristne informacije. "Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcema karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (04/233 64 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so pozvali.