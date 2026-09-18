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Črna kronika

Zamaskiranca grozila s pištolami in oropala bencinski servis

Kranj, 18. 09. 2026 09.21 pred 21 minutami 1 min branja 2

Avtor:
K.H.
Zamaskiran ropar

Kranjski policisti še vedno iščejo storilca, ki sta v četrtek oropala bencinski servis. Na prodajno mesto sta vstopila zamaskirana, uslužbencu pa sta zagrozila s pištolami. S kraja sta pobegnila s kolesom in e-skirojem.

Policijska uprava (PU) Kranj je bila o ropu bencinskega servisa na Cesti Staneta Žagarja v Kranju obveščena v četrtek okoli 18.45. Po doslej zbranih podatkih sta v prodajalno okoli 18.35 vstopila dva mlajša zamaskirana moška, ki sta od uslužbenca zahtevala denar. 

"Svojo zahtevo sta podkrepila tako, da je vsak od njiju v roki imel pištolo. Ali je šlo za pravi pištoli ali imitaciji, ni znano," so zapisali kranjski policisti. 

Roparja sta si prilastila nekaj bankovcev in s kraja pobegnila s kolesom in e-skirojem. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan. 

Policisti so kraj zavarovali, opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ker z doslej izvedenimi ukrepi storilcev še niso izsledili, so javnost zaprosili za morebitne koristne informacije. "Vse, ki bi o ropu, kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali storilcema karkoli vedeli, prosimo, da to sporočijo na Policijsko postajo Kranj (04/233 64 00), interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200," so pozvali. 

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KOMENTARJI2

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Fidelus Kastratus
18. 09. 2026 09.56
Še malo, pa bodo smrkavci v plenicah ropali in na otroških triciklih oddivjali v noč ... Ko so miličniki take obdelali preventivno, je bilo vse pod kontrolo ...
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+1
1 0
Artechh
18. 09. 2026 09.51
A te dva sta tudi govorila slovensko kot tist v ljubljani nazadnje? 🤣🤣 in ja smo videli video kaj ke ta slovenscina
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+2
2 0
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