Zamaskiranci vlomili v garažo, pretepli lastnika in odšli praznih rok

V noči s srede na četrtek so novomeški policisti prejeli klic o ropu hiše v Krški vasi v bližini Ivančne Gorice. Ob prihodu na kraj dogodka jim je 69-letni moški povedal, da so v njegovo garažo vlomili trije zamaskirani neznanci.

Neznanci, ki so vlomili v njegovo garažo, so ga z ropotom, ki so ga povzročali med vlomom, zbudili, zato je odšel pogledat, kaj se dogaja. Takrat so ga napadli trije zamaskiranci. Eden izmed njih ga je poškropil z dražljivo snovjo, drugi pa udaril s palico. 69-letnik je zaradi udarca utrpel zlom roke. Nato so se storilci razbežali, odnesli pa niso nič.

Njihova identiteta še ni znana, policijska preiskava je še v teku.